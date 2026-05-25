朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日）に向けた福岡オーディションの様子が朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。格闘家エンセン井上から「本物の不良」と称された誠と、“北九州のバケモノ”生田侑希、“博多の虎”虎之介が夜の天神の街を回りながらスカウトしていった中で、乱闘騒動も巻き起こった。１人の男が