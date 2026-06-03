朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が公開され、復活した女子枠で現ＢＤライト級王者の細川一颯を投げ飛ばした経験のある女性が登場し、騒然となった。緑のジャージ姿で登場したみうてこは「地元が細川一颯と同じで中学の時に地元のマックに生意気なヤツがいるなと思って、外出して背