「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が4日、Xを更新。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が自身との対戦に前向きな発言をしている件をめぐり、私見をつづった。堀江氏4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。動画内で14日に開催される格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）が告知された流れで、参戦オファーを受けた堀江氏は「だから俺、ずっと前から言ってんじゃん。2分