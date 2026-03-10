日本球界きってのスラッガー、近藤も苦しんでいる(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。【WBCピンチ】侍ジャパン近藤健介が3試合無安打…チェコ戦は外すべき？今後の起用について高木豊の見解は！これでアメリカでの戦いを見据えることになるが、気がかりな点もある。メジャー組の大谷翔平、鈴木