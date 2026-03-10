「貢献してないわけではない」12打数無安打、近藤健介に何が起きている？　球界OBが徹底解説「サトテルは使ってもいい」【WBC】

日本球界きってのスラッガー、近藤も苦しんでいる(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）を戦い、4−3で勝利。C組1位で6大会連続の8強進出を決めた。

【WBCピンチ】侍ジャパン近藤健介が3試合無安打…チェコ戦は外すべき？今後の起用について高木豊の見解は！

これでアメリカでの戦いを見据えることになるが、気がかりな点もある。メジャー組の大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚がそれぞれ本塁打を放つなど好調な中、国内組の状態も注目されている。

前大会は不動の2番打者として世界一に貢献した近藤健介は、3試合を経過し12打数無安打、1四球となっている。

3戦目のオーストラリア戦は初戦、2戦目の2番から3番に変更。重責のかかる大谷の後ろの打順から少し離された形となったが、快音は聞かれなかった。

2023年に本塁打、打点の二冠、24年に首位打者と球界きってのスラッガーに何が起きているのか。球界内からも考察の声が上がっている。



現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は3月9日に自身のYouTubeチャンネルに「【WBCピンチ】侍ジャパン近藤健介が3試合無安打…チェコ戦は外すべき？今後の起用について高木豊の見解は！」と題した動画を更新。侍ジャパンの起用について独自の考察を加えている。

近藤の果たしている役割に関して、「初戦（台湾戦）だって自分を犠牲にして進塁打を打ちに行ったりだとか、貢献してないわけではない」と高木氏。