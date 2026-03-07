韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で2試合連発となる本塁打を放った。これにはNetflixで解説を務めた中田翔氏も驚き。「なんですかこの選手は」と苦笑いしていた。豪快な一発に球場がどよめた。1点を追う3回。豪快に振り抜くと、スタンドに強烈