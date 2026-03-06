たった一振りで、試合の行方は決まった。侍ジャパンが６日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組・台湾戦（東京ドーム）で１３―０と大勝し、コールド勝利。初陣を見事に飾った。文句なしのヒーローは大谷翔平（３１＝ドジャース）だ。「１番・ＤＨ」として先発出場し、先制の満塁アーチを含む４打数３安打５打点と痛烈過ぎるインパクトを残した。大差がついたことで７回の第５打席で代打を送られ、途中交代。フル出場でなくとも十分過ぎる