「なぜ、このタイミングで日本旅行なのか」。韓国の著名人が何気なく公開した動画が、思いがけず物議を醸している。【画像】日本の元AV女優、韓国で「日本人を嫌いになりそう」と発言事の発端は先月末、YouTubeチャンネル「チ・ソヨン ソン・ジェヒのベラリエ」に投稿された1本の動画である。タイトルは「私、今日から自由夫人！！（日本旅行 with. ヤン・ミラお姉さん）」。女優のチ・ソヨンとヤン・ミラが、日本の高松を旅