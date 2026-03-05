“直ロス”は薄れる気配がない。3月1日に放送された仲野太賀（33）主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第8回で、主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の幼なじみ・直が突然の死。1月4日の初回から直を好演してきた白石聖（27＝写真）が驚くほどあっさり“退場”となった。・小栗旬「豊臣兄弟！」10年ぶり信長に喝采の裏でモヤッ！田中圭の抜けた穴＆赤楚衛二の伸び悩み《（直は）史実では架空の人物だし、いつか退場するのは分かって