いい話より醜聞のほうが広まりやすいのは人の世の常。バレーボール男子日本代表の次世代を担う存在とまでいわれた佐藤駿一郎（26）が大麻所持で捕まり、代表登録を抹消された。すると瞬く間に、これまでの悪評が斯界を駆け巡ったのである。【写真35枚】「かわい過ぎるんだけど…！」“バレー界の貴公子”が一瞬見せた「素の表情」「佐藤が麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕されたのは、5月28日の午前9時半ごろでした」と、社