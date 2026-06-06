女優の広瀬すず（27）が、6日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、プライベートで仲良しの人気芸人について語った。「番組というか、お仕事でご一緒するのは結構、久しぶりなので、楽しんでいただけたらなあ」と前振りし、紹介したこの日のゲストは、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍だった。ともに静岡県出身だが、広瀬は長谷川との初対面の場面が思い浮かばない様子。「私たちの初め