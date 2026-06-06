猫がためいきをついているときの理由3選 ため息をつくのは人間だけではありません。猫も時にはため息をつきたくなることがあるようですよ。それにはどんな理由があるのでしょうか。 1.リラックスしている 猫がため息をつくのは、ごはんを食べた後や遊んだ後のことが多いです。満足してリラックスしている状態でため息をつきます。 遊びの場合は、集中力が切れることでため息をつくこともあります。猫は狩りの