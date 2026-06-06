「男友達」という存在は、果たして本当に成立するのか？テレビ朝日アナウンサーの三谷紬さんは『永野&くるまのひっかかりニーチェ』で「男の親友がいる」と公言したことで永野さんと激論を戦わせることに。「下心」という言葉の意味と男女の友情の本質に迫る。 【写真】ドーナツを頬張る三谷紬アナウンサー 異性の友達はアリかなしか 男友達という言葉の響きをどう感じるかは、人それぞれだと思