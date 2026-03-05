45歳の会社員です。以前、定職に就いていなかった時期に、国民年金の「納付猶予」を受けました。 このままでは満額の老齢基礎年金が受けられないので、追納を検討していますが、追納保険料を考えると「本当に追納したほうがよいのか？」と迷っています。仮に追納した場合、老齢基礎年金はいくら増えますか？ 追納する価値はあるのでしょうか？ 本記事では、このようなケースの場合、追納によって増える年金額や、