全国唯一の財政再生団体の北海道夕張市は4日、一般会計を109億円とする2026年度当初予算案を市議会に提出した。財政再建に向けた借入金返済に25億6千万円をあて、10年度から始まった322億円の返済を26年度末に終える見通し。市では石炭産業の衰退による閉山の後処理と、観光業への転換を目指した投資による支出が膨らみ財政が悪化。巨額の負債が表面化し、財政破綻した。これまでに財政再生団体となったのは同市のみで、国の管