3月8日に名古屋ウィメンズマラソンミラノ・コルティナ五輪は日本時間23日の閉会式をもって、熱戦に幕を下ろした。期間中の17日には女子マラソン界で重大発表があり、ファンの間で話題となっている。ミラノで世界最高峰のアスリートが奮闘していた17日、3月8日に開催される名古屋ウィメンズマラソンの招待選手らが日本陸連から発表された。日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、昨秋の世界陸上東京大会代表の佐藤早也伽（積水