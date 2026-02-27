3月8日に名古屋ウィメンズマラソン

ミラノ・コルティナ五輪は日本時間23日の閉会式をもって、熱戦に幕を下ろした。期間中の17日には女子マラソン界で重大発表があり、ファンの間で話題となっている。

ミラノで世界最高峰のアスリートが奮闘していた17日、3月8日に開催される名古屋ウィメンズマラソンの招待選手らが日本陸連から発表された。

日本記録保持者の前田穂南（天満屋）、昨秋の世界陸上東京大会代表の佐藤早也伽（積水化学）、安藤友香（しまむら）、2021年東京五輪代表・鈴木亜由子（日本郵政グループ）らが特別招待選手に名を連ねる中、注目が集まったのがペースメーカーだ。

9人のペースメーカーの一番上に名前があったのは、なんと1500＆5000メートル日本記録保持者の田中希実（New Balance）。トラックの女王の“参戦”にはファンも驚きを隠せない。

Xには「思わず目がいったペースメーカーが田中希実さんの情報…！！」「何キロまでひっぱるんだろう？」「マラソン転向も見据えてるんかな」「名古屋は、田中希実さんがペースメーカー。マジか顎外れるわ！ のんちゃんがやで！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）