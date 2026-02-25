老後の住まい選びにおいて、利便性の高い都市部と、自然豊かな地方のどちらが最適かは一概にはいえません。ある親子のケースを通じ、安心できる「終の棲家」の条件を考えます。「地方移住」を頭ごなしに反対したが……「正直、父や母が何を考えているのかわかりませんでした。なぜ便利な東京を離れるのか……」都内メーカーで働く加藤泰三さん（45歳・仮名）は、父・幸一郎さん（70歳・仮名）と母・良子さん（68歳・仮名）の決断を