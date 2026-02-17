ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、五輪連覇に挑んだ平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位だった。1月17日のワールドカップで複数箇所の骨折という重傷を負いながらの出場が多くのファンを感動させたが、激闘からわずか数日後に突如ミラノ中心街に登場した。その様子がSNSで公開されると、ファンの反響を呼んでいる。平野はハーフパイプの激闘を終