【モデルプレス＝2026/02/15】女優の安斉星来が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】「御上先生」生徒役女優、スタイル映える黒T×デニムコーデ◆安斉星来、ウインク＆投げキスで沸かす黒のTシャツにストライプジャケットを肩に掛け、デニムパンツを合わせたスタイリングで登場した安斉。頭にはアニマル柄のバンダナを巻き、クー