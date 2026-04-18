米海軍の空母「エイブラハム・リンカーン」がアラビア海で米国の海上封鎖作戦を実施する様子＝16日/US Navy/US Central Command Public Affiars（CNN）イランのガリバフ国会議長は17日、米国がイランの港湾に対する封鎖を解除しない限り、イラン政府はホルムズ海峡を再び閉じると警告した。またトランプ米大統領による最近の主張について、「虚偽」と一蹴した。ガリバフ氏は、トランプ氏は「1時間で七つの主張を行ったが、すべて虚