優季容疑者のほうが熱を上げ京都府南丹市園部町の安達結希くん（11）が遺体となって発見された事件で、京都府警は４月16日午前、父親の安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。逮捕容疑は３月23日朝から今月13日午後４時45分ごろまでの間に、京都府南丹市園部町の山林などに結希くんの遺体を運び隠匿し、遺棄した疑い。警察の調べに安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と話しており、結希くん殺害についても