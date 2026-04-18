2026年10月2日に、10周年を迎える知的エンタメ集団・QuizKnock。今回、発起人である伊沢拓司さん（31）、須貝駿貴さん（34）、山本祥彰さん（29）の3人にインタビュー。「常識」「理系」「カルチャー」「ことば」「社会」など“教育分野”など幅広く扱うQuizKnockの、コンテンツの裏に秘められた思いや考え方に迫りました。■【10周年】知的エンタメ集団・QuizKnockQuizKnockは今年10周年という大きな節目で、集大成となる記念本『