俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系トーク番組（毎週金曜後11：00）『A-Studio＋』に出演。アイドルに強い憧れを抱いていることを明かした。【写真】柳楽優弥＆豊田エリー和装挙式でアツアツぶり披露3回目の出演となる柳楽は、これまでのシリアスな役柄の印象とは異なる一面を見せる。笑福亭鶴瓶に「ご飯に連れてってください」と頼んだ過去が紹介されるなど、人懐っこく甘え上手な性格が浮き彫りになった。また柳