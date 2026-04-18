出版大手KADOKAWAの子会社「KADOKAWAGameLinkage（カドカワ・ゲーム・リンケージ）」が、従業員が購入したゲームの費用の一部を支給する制度を始めた。同社はゲーム情報誌「週刊ファミ通」の発行や動画配信、eスポーツ事業などを展開しており、多様なエンターテインメントに触れて創造性を伸ばしてもらうとしている。新制度は、ゲーム購入費用の6割または8割を補助し、年度の上限額は1万6千円。ゲーム内で使えるアイテムな