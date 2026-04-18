タレントの指原莉乃（33）が、15日に更新された小島瑠璃子(32)のYouTubeチャンネルに出演。理想のプロポーズについて語った。動画では、かねてから親交が深い小島と指原がアフタヌーンティーを楽しみながらトーク。ファンから事前募集した質問にも応じた。結婚を考えているという男性からの「言われたいプロポーズのセリフ、シチュエーションを教えて」の質問。指原は「私は絶対に（希望を）先に伝えたい人。“今から（プロ