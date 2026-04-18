台湾のプリンス幹部が代表取締役を務める「カデア」が入居するビル＝1月、東京都北区米英政府がアジア最大級の犯罪組織として制裁したカンボジアの中国系複合企業プリンス・ホールディング・グループが昨年、日本国内にゲーム開発会社2社を設立していたことが18日、分かった。収益源の開拓や個人情報の収集のほか、技術を駆使した大規模な特殊詐欺に必要なエンジニアの採用に利用しようとしていた可能性がある。2社は昨年4月に