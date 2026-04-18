前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が現在、ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に「しんじ（43）」として出演中。対マスコミに見せている姿勢から一転して、女性を前にした時の石丸氏の変貌ぶりがネット上で話題となっている。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策