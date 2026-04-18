政治ジャーナリストの青山和弘氏が１８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では自民党の党大会で制服姿の自衛官がステージに上がり、国歌斉唱をリードしたことが自衛隊法違反に該当するのではないかと物議を醸していることを取り上げた。１２日に都内で行われた党大会では、開会の国歌斉唱で陸上自衛隊中央音楽隊の鶫（つぐみ）真衣３等陸曹が務めた。小泉進次郎防衛相はＸに鶫氏との