エーゲ海のサントリニ島近くを航行するクルーズ船「セレスティアル・ディスカバリー」/Celestyal Cruises（CNN）17日午後、大型のクルーズ船がいちかばちかの賭けに出てホルムズ海峡を通過し、オマーンの首都マスカットに向かった。同海峡の交通量は依然として極めて少ない状況だった。海峡を通過する際、「セレスティアル・ディスカバリー」と名付けられたこの船舶に乗客は乗っていなかった。親会社のセレスティアル・クルーズは