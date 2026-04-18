世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ポーランドの「人型ロボットイノシシを撃退目的は“バズること”？」についてです。◇ポーランド・ワルシャワの街中を逃げ惑う野生のイノシシたち。必死に追いかけるのは、なんと二足歩行のロボットです。「エドワード」と名付けられたこのロボットポーランドで活動する“ヒューマノイドロボット”だといいます。身長はおよそ130センチ、体重は35キロほど。まるで人間のよう