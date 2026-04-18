私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日私は、家に遊びに来たエナの友達から「オバサン」と呼ばれて驚きました。いや、私も子どもの頃は同級生のお母さんを「オバサン」と呼んでいた記憶がありますが……。今までずっと「エナちゃんのママ」と呼ばれていたので、自分が「オバサン」だという自覚はなかったのです。まるで現実を容赦なく突きつけられたよう