俳優高知東生（61）が18日、Xを更新。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕された事件をめぐり、私見をつづった。高知は「京都の事件胸が痛い」と書き出した。そして自身の環境について「俺の母親は愛人だったから再婚とは違うが、俺も11歳の連れ子だったんだよな。俺はその人を本当の父親だ