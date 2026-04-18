元HKT48のタレント村重杏奈（27）が18日までにインスタグラムを更新。フランス行きの飛行機で偶然一緒になった女性タレントの名前を明かした。「こんな事ってあるんですか？」と前置きした上で「フランス行きの飛行機後ろは丸山れい」とつづり、後部座席がタレントで女優の丸山礼（29）だったと明かした。続けて「フランスに丸山れいがいる！！じゃあもうここは渋谷じゃん！渋谷完成！」と記述。丸山とのツーショットも公開した