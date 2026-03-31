4月10日からスタートするドラマ『惡の華』（テレビ東京系）で、あのとともにダブル主演を務める俳優の鈴木福。ドラマに期待がかかるなか、鈴木のプライベートでの“飲酒姿”に思わぬ注目が集まっている。発端となったのは、映画監督の福田雄一氏がXに投稿した写真。鈴木や本田望結（みゆ）、勝地涼らと居酒屋で食事したことを明かした。「福田さんは《どうせなら「コドモ警察」の打ち上げにしようぜ!ってことで、本田望結ちゃ