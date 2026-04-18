2026年4月17日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、米トランプ大統領にとって盟友と呼ばれたイタリアのメローニ首相との間に生じた亀裂をはじめ、トランプ大統領にとって痛手が続いていることが話題になった。ローマ教皇「私はトランプ政権を恐れていない」ローマ教皇レオ14世が「イラン国民に対する脅威は到底容認できるものではない」と話し、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を非難した。これ