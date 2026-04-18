13歳でグラビアアイドルとして活動を始め、年齢を感じさせないルックスで長く人気を集めてきた岡山県出身の西永彩奈さん（30）。【画像】「10人のおじさんに囲まれて…」12歳でデビューしたグラビアアイドル・西永彩奈の初撮影会募の写真を見る30歳を迎えてグラビア卒業を発表した彼女に、デビューの経緯、中年男性に囲まれた初めての撮影会、関西と関東でのファン気質の違いなどについて、話を聞いた。西永彩奈さん◆◆◆ホリ