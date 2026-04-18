中部地方のスーパーに漂う独特の空気旅先や帰省先で、いつもと違う土地のスーパーに入ると、その地域ならではの「空気」を感じることがある。住民の食生活を支える場所だけあって、ご当地商品や地域ならではの味付けの惣菜、見慣れない食材が並び、見ているだけでも面白い。地元山梨でスーパーを経営していた筆者も、これまで全国各地のスーパーを見て歩いてきたが、とりわけ中部地方のスーパーにはどこか独特の雰囲気がある。ロピ