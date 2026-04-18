《今日4月17日は#恐竜の日。獰猛な肉食恐竜に立ち向かう、勇敢な我らが隊長!日々の鍛錬を欠かさない、我らが隊長!安心してください。食べられません》【写真】“食べられ方”にもこだわりが！ストイックな隊長沖縄県国頭郡今帰仁村に位置する大型テーマパーク『ジャングリア沖縄』。4月17日、公式Xでは冒頭のように綴られた投稿が行われた。話題を呼んだ『ジャングリア沖縄』の投稿この投稿はジャングリアの人気アトラクション