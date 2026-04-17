’28年に放送されるNHK大河ドラマ『ジョン万』。主演は大河初出演となる俳優の山粼賢人（31）が務めることでも注目される作品だが、本誌の取材で実は主演候補として、Snow Man目黒蓮（29）が最後まで残っていたことがわかった。『ジョン万』は漂流の末に救助されてアメリカへ渡り、後に通訳として活躍したジョン万次郎を主人公にした物語。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルと遥かなる再会のロマンを描