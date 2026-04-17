実業家・溝口勇児氏（41）が17日までに配信されたYouTube番組「REAL CAREER」に出演。志願者に言い放った言葉が物議を醸している。同番組について、溝口氏は「キャリアに行き詰まりを感じている人が、もう一度人生を立て直すために挑戦するリアリティショーです。職歴に空白がある。過去に失敗した。学歴がない。そんな数々の理由で、どこに行っても門前払いされてきた人が、それでも働きたい、認められたいと、覚悟を持って挑