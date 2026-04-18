〈「体操座りは膝をくっつけて」「ヤバいよ、16歳になっちゃうよ」と焦り…30歳になった西永彩奈（30）が明かす、ジュニアグラビアのリアル〉から続く13歳でグラビアアイドルとして活動を始め、年齢を感じさせないルックスで長く人気を集めてきた岡山県出身の西永彩奈さん（30）。【画像】「10人のおじさんに囲まれて…」12歳で芸能界、中1でグラビアデビューした西永彩奈の当時の貴重な写真を見る30歳を迎えてグラビア卒業を