オアシズ大久保佳代子（54）が18日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。過去に付き合った男性について話した。藤本美貴が「今までお付き合いした人にご飯を食べさせたことはあるんですか」と直球の質問。大久保は「ありますよ。だから、それはポテトサラダとか餃子とか。朝だったらご飯のお味噌汁だったり…なつかしい。そうね、そんなんしてたな、なつかしいよ」と思いにふけった。そこに庄司智春が「ど