Temu（テム）は米国時間で4月14日、模倣品や海賊版対策に取り組む国際団体、国際模倣対策連合（IACC）に正式に加盟した。 同社は25年5月にIACCと覚書（MoU）を締結した。Temuは今後、IACCの一般会員となり、ブランド企業、業界団体、規制当局などと連携強化を図る。 Temuは、出品者の審査や商品掲載前のスクリーニングに加え、掲載後の24時間・365日の監視を行っている。監視用データベースには