二次会へ向かう高岡早紀（左）とSUPER EIGHT・安田章大 Smart FLASH

高岡早紀、安田章大と三軒茶屋で激安ハシゴ酒 変装なしの悠々自適ナイト

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高岡早紀安田章大らと三軒茶屋の焼き鳥店で舞台の打ち上げをしたそう
  • 二次会は一人3000円もいかないような庶民派のモツ焼き店へ
  • 娘が高校生となり時間に余裕ができ自由に飲みに行けるようになったとのこと
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