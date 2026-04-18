育児・仕事・介護…忙しさの濁流に飲み込まれそうになる日々のなかで、50歳にして難関の司法試験に合格を果たした女性がいます。愛知県美浜町で「ゆたか寿し」を営む女将・畠伸子さん。その原動力となったのは、経営者としての「無知」と家業の「苦境」でした。「1分も自分を諦めない」、その積み重ねで掴んだ結末とは。 【写真】「よくこの環境で…」寿司屋の女将業や4児の子育てに奮闘する畠さんの日常（6枚目/全11枚） 「知ら