今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）から、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。昼間のパークは、アニバーサリーイヤーを彩る特別なショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」などが実施され、祝祭感あふれる空気が園内全体を包み込み、にぎやかな印象だ。一方で、日も暮れて落ち着いた雰囲気が広がる夕方から夜にかけてのパーク