ある日、家に帰ると玄関の奥にクマがいた――。【衝撃！】帰宅すると玄関の奥に…著者の自宅に侵入した「クマ」を見るこれまでクマに9回襲われた経験があるクマ研究家・米田一彦さんの新著『家に帰ったらクマがいた』（PHP研究所）から、クマが自宅に侵入した際のエピソードを一部抜粋してお届けする。これまで3000回以上クマに遭遇、9回も襲われたことがある米田一彦さん（書籍より、以下同）◆◆◆罠にかかり、自らの手首を