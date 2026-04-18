誰もが知る超人気飲食店についての「都市伝説」が事実であることが明かされ、スタジオメンバーが驚く一幕があった。【映像】65歳で無一文になった超有名人、当時の写真『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月17日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダース