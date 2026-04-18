NHK連続テレビ小説『風、薫る』で、主人公・りん（見上愛）の母親・美津を演じているのが水野美紀だ。武家の娘として生まれ、娘たちを優しく見守りつつ、いざとなったら強さも見せる母として、安定した演技を見せている。【写真】ヘアヌードを初披露して話題に…映画『恋の罪』に出演した当時37歳の水野美紀水野美紀©︎時事通信社大河ドラマでは眉を剃り、女郎屋の女将を熱演水野といえば、昨年の大河ドラマ『べ